Poste rinnovate | tornano i servizi e i passaporti nei piccoli comuni

Gli uffici postali di Crocetta del Montello e Morgano hanno riaperto dopo i lavori di ristrutturazione conclusi nell’ambito del progetto Polis. Ora riprendono a offrire servizi ai residenti e a processare richieste di passaporti. La riattivazione segna il ritorno di questi servizi nei due piccoli comuni, che avevano sospeso temporaneamente le attività durante i lavori di ammodernamento.

Gli uffici postali di Crocetta del Montello e Morgano tornano a servire la cittadinanza grazie al completamento dei lavori di ammodernamento previsti dal progetto Polis. La sede di Crocetta del Montello riapre le porte al pubblico questo giovedì 9 aprile, mentre per i residenti di Morgano il servizio tornerà operativo a partire da domani, venerdì 10 aprile. L’intervento di ristrutturazione ha trasformato le due strutture in centri polifunzionali, capaci di offrire non solo i classici servizi postali, ma anche una gestione integrata della pubblica amministrazione. Le sale dedicate all’utenza presentano ora arredi rinnovati e nuove tonalità cromatiche, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale grazie a sistemi di illuminazione a basso consumo energetico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poste rinnovate: tornano i servizi e i passaporti nei piccoli comuni Le poste rinnovate e i passaportiC’è anche quello di Anghiari fra i 31 uffici postali della provincia di Arezzo nei quali è partito il nuovo servizio di rilascio dei passaporti. Passaporto senza code alle Poste: si potrà richiedere anche nei piccoli comuni della provinciaGrazie al Progetto Polis, dal 24 febbraio 2026 sarà possibile presentare l’istanza presso gli Uffici Postali abilitati dei Comuni della provincia di... Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Argomenti più discussi: Poste Italiane rinnova gli uffici di Villafranca Padovana e Vigodarzere; Sogliano, l’ufficio postale si rinnova: via ai lavori. Mondaino, riapre l’ufficio postale rinnovato con il progetto PolisHa riaperto al pubblico l’ufficio postale di Mondaino, tornato operativo dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento realizzati nell’ambito del ... chiamamicitta.it Le poste rinnovate e i passaportiC’è anche quello di Anghiari fra i 31 uffici postali della provincia di Arezzo nei quali è partito il nuovo servizio di rilascio dei passaporti. L’importante traguardo è il risultato di una ... lanazione.it Poste Italiane, il Mef rinnova il Cda: Rovere presidente, Del Fante confermato amministratore delegato. https://www.economymagazine.it/poste-italiane-il-mef-rinnova-il-cda-rovere-presidente-del-fante-confermato-ad/ #poste #mef #tesoro #rovere #delfante #e - facebook.com facebook