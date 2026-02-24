Gemellaggio di Fede 2026 | Cascia e Chicago unite da Santa Rita

Martedì mattina, a palazzo Donini, si è annunciato il gemellaggio tra Cascia e Chicago, nato dalla volontà di rafforzare i legami culturali e religiosi. Questo accordo nasce dal desiderio di celebrare Santa Rita, patrona di entrambe le comunità, e coinvolge iniziative condivise e scambi di visitatori. La firma ufficiale rappresenta un passo concreto per promuovere incontri e collaborazioni tra le due città. La collaborazione si concentrerà su eventi e progetti comuni.

È stato presentato martedì mattina a palazzo Donini il Gemellaggio di Fede 2026 tra la città di Cascia e la città di Chicago. La conferenza stampa si è svolta nel Salone d’Onore della sede regionale, con la partecipazione della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che ha sottolineato il valore universale e contemporaneo della figura di Santa Rita. «Santa Rita parla ancora al nostro tempo – ha affermato la presidente – perché è stata una donna forte, coraggiosa e capace di ispirare sia le persone che le istituzioni. Rappresenta un esempio concreto, soprattutto per le donne». Proietti ha poi evidenziato il legame personale con Cascia: «Il mio rapporto con Cascia è profondo e continuo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Santa Rita e Papa Leone XIV: gemellaggio di fede 2026 tra Cascia e ChicagoSanta Rita e Papa Leone XIV hanno dato il via al progetto di gemellaggio tra Cascia e Chicago, per rafforzare i legami religiosi e culturali.

Un dono per il Natale: arriva in città la reliquia di Santa Rita da CasciaIn vista del Santo Natale, la parrocchia di Villachiaviche a Cesena accoglie una preziosa reliquia di Santa Rita da Cascia.

