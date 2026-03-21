Nove Colli sempre più digitale Tutto in tempo reale su whatsapp

La granfondo Nove Colli introduce un aggiornamento digitale, permettendo ai partecipanti di consultare le classifiche di categoria in tempo reale tramite WhatsApp. L'iniziativa mira a rendere le informazioni più accessibili e aggiornate durante l'evento, offrendo un servizio immediato a tutti gli appassionati presenti. La modifica riguarda esclusivamente la modalità di visualizzazione dei risultati, senza alterare le altre dinamiche della competizione.

Le classifiche di categoria tornano protagoniste alla granfondo Nove Colli di ciclismo e diventano ancora più accessibili. Da quest’anno le graduatorie saranno infatti disponibili in tempo reale direttamente su whatsapp. Durante tutta la manifestazione in calendario domenica 24 maggio, i partecipanti potranno contare su un nuovo servizio pensato dagli organizzatori per accompagnarli passo dopo passo lungo il weekend. Attraverso messaggi dedicati, ogni novecollista riceverà aggiornamenti e informazioni utili in tempo reale, che vanno dal messaggio di benvenuto del venerdì, fino al promemoria del sabato con l’agenda completa degli eventi collaterali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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