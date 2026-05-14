Nova Caserta | idee persone e territori al centro del futuro politico

Mancano pochi giorni all’inizio di Nova – Parola all’Italia, un evento che coinvolge idee, persone e territori in un’ampia discussione pubblica. L’iniziativa è stata promossa dal Presidente del Consiglio e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla partecipazione cittadina. L’evento si svolge in un contesto di grande attesa e coinvolgimento, con numerosi interventi previsti e momenti di confronto aperto tra i partecipanti.

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