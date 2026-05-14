Nova Caserta | idee persone e territori al centro del futuro politico
Mancano pochi giorni all’inizio di Nova – Parola all’Italia, un evento che coinvolge idee, persone e territori in un’ampia discussione pubblica. L’iniziativa è stata promossa dal Presidente del Consiglio e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla partecipazione cittadina. L’evento si svolge in un contesto di grande attesa e coinvolgimento, con numerosi interventi previsti e momenti di confronto aperto tra i partecipanti.
Tempo di lettura: 2 minuti Mancano ormai pochissimi giorni a Nova – Parola all’Italia, uno dei più grandi eventi di partecipazione attiva fortemente voluti dal Presidente Giuseppe Conte. Una tappa di un percorso che nasce con un obiettivo chiaro e senza bandiere politiche: costruire insieme ai cittadini un programma politico realmente condiviso, capace di rappresentare la voce dei territori in vista delle prossime elezioni politiche. L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio, dove in tutta Italia, si apriranno spazi di confronto diffusi, pensati per ascoltare, raccogliere e trasformare idee e bisogni in proposte concrete. Per la provincia di Caserta il segnale è particolarmente significativo: circa 130 persone hanno già aderito all’appuntamento che si terrà presso l’A1Expo – Polo Fieristico di San Marco Evangelista.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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