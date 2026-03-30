Dedapulse 2026 tecnologia e fattore umano al centro del confronto sul futuro di aziende persone e territori

A Roma si è svolto un evento dedicato al futuro delle aziende, delle persone e dei territori, con la partecipazione di oltre 800 imprenditori, manager e innovatori. Il focus principale della giornata è stato l’integrazione tra tecnologia e fattore umano, con un confronto sulle sfide e le opportunità che si presentano nel panorama economico e sociale. L'iniziativa ha riunito diverse figure professionali per discutere di innovazione e sviluppo.

Roma, 30 mar. (AdnkronosLabitalia) - Sono stati oltre 800 gli imprenditori, manager, innovatori e analisti ad aver partecipato a Dedapulse 2026, l'evento di Dedagroup, gruppo tecnologico di riferimento in Italia che opera a livello internazionale accelerando il business e la digitalizzazione di oltre 4.000 clienti, e che ogni anno esplora l'evoluzione della tecnologia. La nuova edizione 'Shape your future. Stay human', che ha coinvolto più di 60 speaker nazionali e internazionali e 20 partner e sponsor, ha rappresentato un momento di confronto sui nuovi equilibri tra intelligenza artificiale, trasformazione digitale e valore umano esplorando come queste dimensioni possano tradursi in impatto concreto per imprese e organizzazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dedapulse 2026, tecnologia e fattore umano al centro del confronto sul futuro di aziende, persone e territori Articoli correlati La sfida dell’umano nell’era della tecnologia: riflessioni sul futuro della condizione umanaA Bologna, nella cornice di Art City, si apre domani al pubblico un dialogo serrato tra corpo, tecnologia e identità. L’acciaio del futuro: sostenibilità e tecnologia al centro del piano industriale di Camilla BenedettiCamilla Benedetti, presidente della divisione Acciaierie Bertoli Safau, ha presentato un piano industriale ambizioso che ridefinisce il futuro del...