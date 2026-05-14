La notte dei Gufi a Tigliole è stata rimandata al 22 maggio, con l’obiettivo di permettere ai partecipanti di tornare in natura. Durante l’evento, si svolgerà una liberazione di rapaci nel bosco, con dettagli su quello che si potrà osservare. Per partecipare all’escursione notturna, è possibile prenotare un posto attraverso le modalità indicate dagli organizzatori. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza variazioni rispetto al programma previsto.

? Domande chiave Cosa accadrà nel bosco durante la liberazione dei rapaci?. Come si può prenotare un posto per l'escursione notturna?. Quali sono le attrezzature necessarie per camminare nei sentieri?. Perché il lavoro dei volontari LIPU è vitale per l'ecosistema?.? In Breve Nuova data fissata per venerdì 22 maggio ore 21 presso via Stazione 48. Centro LIPU di Asti gestisce il recupero fauna selvatica dal 1993. Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al numero 3792453394 per posti limitati. Programma include proiezione rapaci e rilascio esemplari riabilitati nel territorio locale. Il maltempo ha costretto gli organizzatori della Notte dei Gufi a Tigliole a rimandare l’evento previsto per questo giovedì 14 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte dei Gufi a Tigliole: nuova data il 22 maggio per il ritorno in natura

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