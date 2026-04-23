Infortunio Lautaro il rientro si avvicina? Spunta una nuova data per il ritorno in campo

L’ultimo aggiornamento sull’infortunio di Lautaro Martinez indica che il calciatore si avvicina alla possibilità di tornare in campo. Dopo settimane di lavoro per recuperare dal problema al polpaccio, il capitano dell’Inter e lo staff stanno valutando una nuova data per il suo rientro. La situazione viene monitorata attentamente, e si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali per definire i tempi di ritorno in attività.

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Panoramica sull’argomento

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Nonostante l'infortunio, #Lautaro Martinez in panchina per #ComoInter #SerieA x.com