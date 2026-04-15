Napoli slitta ancora il ritorno di Lukaku | la possibile nuova data e le mosse del club

Napoli, 15 aprile 2026 - Il ritorno di Lukaku è stato ancora una volta rimandato. Dopo diverse settimane di attese, il club ha comunicato che l’attaccante belga non sarà disponibile per la prossima partita. La società ha anche annunciato di aver preso alcune misure per gestire la situazione, senza fornire dettagli sui tempi di recupero. La sua assenza potrebbe influenzare le scelte tattiche in vista delle prossime gare.

Napoli, 15 aprile 2026 - Da eroe che aveva di fatto dato il via alla rincorsa scudetto, quella che a un certo punto appariva come un sogno anche solo difficile da immaginare, a 'fuggitivo' proprio nel momento più delicato della stagione, quello del rush finale che parte dopo l'ultima finestra riservata alle Nazionali: in una stagione con appena 64' disputati sul terreno di gioco, Romelu Lukaku ha, a suo modo, trovato l'occasione di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Prima la sfortuna del grave infortunio occorso a inizio agosto, poi il lungo e travagliato recupero prima, infine, del ritorno al gol, quello firmato...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, slitta ancora il ritorno di Lukaku: la possibile nuova data e le mosse del club Notizie correlate Leggi anche: Lukaku, slitta ancora il rientro: nuova data per il Napoli Napoli, slitta ancora il rientro di Lukaku: altra settimana in Belgio per l’attaccante, ecco quando è previsto il suo ritorno in città. UltimissimeCalciomercato Inter: Calhanoglu a un passo dal Galatasaray, l’annuncio shock dell’agente! La rivelazione che fa tremare i tifosi nerazzurri... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Slitta ancora il rientro di Lukaku, la data del ritorno a Napoli: cosa succede con Conte e la società, futuro in bilico e possibili scenari; Napoli, slitta ancora il ritorno a Castel Volturno di Lukaku: ecco la nuova data del rientro; Lukaku, slitta nuovamente il rientro a Napoli: la nuova data; Napoli, slitta ancora il ritorno di Lukaku: ora il rientro è previsto lunedì 20 aprile. Napoli, slitta ancora il ritorno di Lukaku: la possibile nuova data e le mosse del clubPreannunciato per questa settimana, il rientro di Big Rom dovrebbe avvenire il 20 aprile. Ma De Laurentiis userà il pugno duro: si va verso l'esclusione fino a fine stagione ... sport.quotidiano.net Lukaku, il rientro slitta ancora: il Napoli aspetta lunedìForzAzzurri.net - Lukaku, il rientro slitta ancora: il Napoli aspetta lunedì Il ritorno di Romelu Lukaku resta un rebus. E, con il passare dei giorni, la prospettiva di ... forzazzurri.net Il riscatto della periferia nord di Napoli parte dai giovani, bravi #napoli - facebook.com facebook Il #Napoli si prepara alla sfida con la #Lazio dell’ex Sarri: le condizioni di Rrahmani e Di Lorenzo x.com