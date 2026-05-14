Norovirus sulla nave da crociera cos’è e come si trasmette 

Da lapresse.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, una nave da crociera è stata interessata da un focolaio di norovirus, che ha causato numerosi casi di malattia tra i passeggeri. La nave era partita da Brest e si è fermata a Bordeaux, dove sono stati rilevati i primi sintomi tra gli uomini a bordo. Il norovirus è noto per essere altamente contagioso e si trasmette principalmente attraverso il contatto con persone infette o superfici contaminate. Questo episodio si aggiunge ad altri recenti problemi di salute che hanno coinvolto le imbarcazioni di crociera.

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Non sembra un periodo semplice per le navi da crociera: dopo il focolaio di hantavirus sulla MV Hondius, un ‘epidemia di norovirus ha colpito una nave arrivata a Bordeaux da Brest. Oltre 1.000 passeggeri della Ambition, gestita da Ambassador Cruise Line, sono stati trattenuti a Bordeaux dopo che 49 persone hanno lamentato disturbi gastrointestinali. “Un focolaio di norovirus su una nave da crociera è uno degli scenari più tipici e frequenti per questo virus gastrointestinale, perché gli ambienti chiusi, la condivisione di spazi comuni e l’elevata densità di persone facilitano enormemente il contagio”, afferma a LaSalute di LaPresse il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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