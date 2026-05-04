Cos’è l’hantavirus il virus dei topi dietro le morti misteriose sulla nave da crociera MV Hondius | i sintomi come si trasmette e cosa si rischia

Si chiama hantavirus la probabile causa delle tre morti avvenute a bordo della nave da crociera MV Hondius, partita dall’Argentina e diretta a Capo Verde. Il sospetto che si tratti di un focolaio legato a questo virus è stato annunciato dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha avviato indagini approfondite sul caso. Oltre ai tre decessi, un’altra persona è stata trasferita in terapia intensiva in un ospedale del Sudafrica ed è risultata positiva all’hantavirus dopo test di laboratorio. La nave si trova ora ancorata al largo del porto di Praia, capitale di Capo Verde, con il divieto di sbarco imposto dalle autorità per proteggere la popolazione locale.🔗 Leggi su Open.online

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