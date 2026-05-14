Dopo diversi giorni di isolamento, la quarantena dei passeggeri a bordo della nave crociera è terminata. Nei giorni scorsi, si era verificato un focolaio di Norovirus intestinale tra i viaggiatori, che aveva portato all’adozione di misure di sicurezza e al blocco delle attività a bordo. Attualmente, alcuni passeggeri restano ancora in isolamento, mentre la maggior parte è stata autorizzata a scendere dalla nave. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione.

È giunta al termine la quarantena e l’estenuante isolamento sanitario per diversi passeggeri della crociera Ambition, su cui era spuntato un focolaio del contagioso Norovirus intestinale nei giorni scorsi. Come ha riportato la Bbc, le persone stanno finalmente sbarcando a Bordeaux. A bordo erano stati registrati 49 casi di malessere tra i passeggeri, mentre oltre mille persone erano rimaste ferme sulla nave nel corso degli accertamenti sanitari. Chi non ha contratto la malattia uò lasciare la nave, ma restano invece in isolamento le persone contagiate. Inoltre, proseguiranno i protocolli sanitari rafforzati, le procedure di monitoraggio medico e il resto delle misure straordinarie di igiene. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Norovirus, finita la quarantena per i passeggeri bloccati sull’Ambition. Qualcuno resta ancora in isolamento

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