A bordo di una nave da crociera, più di 80 persone sono state poste in isolamento a Bordeaux a causa di un focolaio di gastroenterite causato dal Norovirus. Le autorità sanitarie hanno confermato la presenza del virus dopo le analisi di laboratorio. La nave, partita con destinazione sconosciuta, ha fermato le proprie operazioni per gestire la situazione e garantire le cure ai coinvolti. Nessuna informazione immediata sui tempi di rientro o sulle condizioni dei malati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Confermato il focolaio di gastroenterite a bordo. Le analisi di laboratorio effettuate sui passeggeri della nave da crociera “Ambition” hanno confermato la presenza di un’epidemia di Norovirus, responsabile dei numerosi casi di gastroenterite registrati a bordo dell’imbarcazione attualmente ferma nel porto di Bordeaux. La conferma è arrivata nelle ultime ore dall’Agenzia regionale per la salute della Nuova Aquitania e dalla prefettura della Gironda, che hanno disposto misure straordinarie dopo il peggioramento della situazione sanitaria sulla nave. Oltre 80 passeggeri con sintomi gastrointestinali. Al momento sono circa 80 le persone colpite da sintomi come diarrea e vomito, tutte poste in isolamento nelle rispettive cabine e monitorate dal personale medico presente sulla nave.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Epidemia di Norovirus sulla nave da crociera Ambition: oltre 80 persone isolate a Bordeaux

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