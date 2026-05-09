Un uomo che potrebbe aver contratto l’Hantavirus si trova attualmente in isolamento nel territorio di Padova. La persona, risultata asintomatica, è stata posta in quarantena dalle autorità sanitarie locali. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, mentre si stanno seguendo tutte le procedure di monitoraggio e controllo previste in questi casi. Nessuna altra informazione è stata resa nota nel momento attuale.

Padova, 9 maggio 2026 – Un caso di possibile esposizione all' Hantavirus tiene impegnata la sanità padovana in queste ore. Un cittadino sudafricano, giunto all'aeroporto di Venezia lo scorso 26 aprile dopo uno scalo ad Amsterdam, è stato posto in quarantena e sotto stretta osservazione. L'uomo faceva parte del gruppo di passeggeri imbarcatisi a Johannesburg su un volo dove, pochi istanti prima del decollo, era salita una donna successivamente deceduta proprio a causa di un'infezione da Hantavirus. Monitoraggio stretto ma basso rischio. Nonostante l'attivazione delle procedure di sicurezza, la situazione appare sotto controllo. "Il cittadino straniero è collaborativo, non presenta alcun sintomo e gode di buona salute", ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hantavirus, viaggiatore in isolamento a Padova. Stefani: “E’ asintomatico, ma resta in quarantena”

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