Garlasco il legale dei Poggi | Da Stasi 350 euro al mese nessun problema a restituirli

Il legale della famiglia Poggi ha dichiarato che l’ex compagno di Chiara Poggi versa 350 euro al mese, senza problemi a restituirli. Ha aggiunto che alla famiglia Poggi non interessa molto la questione economica legata alla vicenda. La notizia arriva in un momento in cui si discute delle modalità di pagamento e delle questioni legate alla responsabilità. La famiglia Poggi ha mantenuto un atteggiamento distaccato rispetto a questa situazione.

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(Adnkronos) – Alla famiglia di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 "della parte economica non interessa sostanzialmente nulla. Questo concetto che si stiano arroccando per due soldi in croce, perché tali sono, è oltremodo offensivo. Dei circa 300 euro al mese che ricevono da Stasi oggi, le garantisco che i Poggi farebbero. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, il legale dei Poggi: “Da Pm accanimento, hanno ignorato prove su Stasi”Il legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, si dice “un po’ sorpreso” della “mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti”... Garlasco, l’annuncio del legale dei Poggi sulla revisione e Alberto StasiLe nuove mosse della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco continuano ad alimentare il dibattito mediatico e giudiziario attorno all’omicidio di... Temi più discussi: Garlasco, il legale di Andrea Sempio: La lettura dei post è distorta; Garlasco, l'avvocato Gallo sui soliloqui di Sempio: Sono indizi a carico, dovrà risponderne; Delitto di Garlasco, il legale di Sempio sul foglietto con 'assassino': Ennesimo travisamento della prova; Delitto di Garlasco, il legale Gian Luigi Tizzoni smonta la pista Sempio: Nessuno spazio per la revisione. Garlasco, il legale dei Poggi a Open: Se Stasi venisse assolto, la famiglia restituirà il risarcimento. I soldi sono in un conto mai toccato x.com Garlasco, il legale dei Poggi: Da Stasi 350 euro al mese, nessun problema a restituirliAlla famiglia di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 della parte economica non interessa sostanzialmente nulla. Questo concetto che si stiano arroccando per due soldi in croce, perché t ... adnkronos.com Garlasco, il legale dei Poggi a Open: «Se Stasi venisse assolto, la famiglia restituirà il risarcimento. I soldi sono in un conto mai toccato»L'avvocato Gian Luigi Tizzoni chiarisce la posizione della famiglia di Chiara: «Il concetto che si stiano arroccando per due soldi in croce è offensivo» L'articolo Garlasco, il legale dei Poggi a Open ... msn.com