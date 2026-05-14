Nord 200 nuovi posti fissi | Sicuritalia punta sulla stabilità
In Nord, un'azienda ha annunciato la creazione di 200 posti di lavoro a tempo indeterminato, puntando sulla stabilità occupazionale. Nel frattempo, si stanno definendo le procedure per ottenere la certificazione Enac negli aeroporti italiani, con particolare attenzione agli scali di Milano e Venezia. Sono in corso aggiornamenti sulle modalità di controllo e gestione degli accessi in questi aeroporti, in vista di eventuali modifiche operative.
? Domande chiave Quali requisiti servono per ottenere la certificazione Enac negli aeroporti?. Come cambierà il controllo negli scali di Milano e Venezia?. Chi può candidarsi per i nuovi contratti a tempo indeterminato?. Perché la sicurezza negli ospedali richiede nuove competenze tecniche?.? In Breve Assunzioni concentrate a Milano, Venezia, Bologna, Torino e Genova per nuovi appalti.. Percorsi formativi inclusi per ottenere la certificazione Enac negli scali aeroportuali.. Requisiti per candidati UE maggiorenni con competenze per gestione emergenze e turni.. Facile.it apre contemporaneamente 70 nuovi punti vendita fisici su tutto il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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