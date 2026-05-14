Nord 200 nuovi posti fissi | Sicuritalia punta sulla stabilità

In Nord, un'azienda ha annunciato la creazione di 200 posti di lavoro a tempo indeterminato, puntando sulla stabilità occupazionale. Nel frattempo, si stanno definendo le procedure per ottenere la certificazione Enac negli aeroporti italiani, con particolare attenzione agli scali di Milano e Venezia. Sono in corso aggiornamenti sulle modalità di controllo e gestione degli accessi in questi aeroporti, in vista di eventuali modifiche operative.

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? Domande chiave Quali requisiti servono per ottenere la certificazione Enac negli aeroporti?. Come cambierà il controllo negli scali di Milano e Venezia?. Chi può candidarsi per i nuovi contratti a tempo indeterminato?. Perché la sicurezza negli ospedali richiede nuove competenze tecniche?.? In Breve Assunzioni concentrate a Milano, Venezia, Bologna, Torino e Genova per nuovi appalti.. Percorsi formativi inclusi per ottenere la certificazione Enac negli scali aeroportuali.. Requisiti per candidati UE maggiorenni con competenze per gestione emergenze e turni.. Facile.it apre contemporaneamente 70 nuovi punti vendita fisici su tutto il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nord, 200 nuovi posti fissi: Sicuritalia punta sulla stabilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Isernia: 2 nuovi posti fissi per difendere la biodiversitàL’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha ufficializzato l’apertura di due nuovi percorsi occupazionali a tempo indeterminato destinati al Reparto... Ravenna assume: 4 nuovi posti fissi tra edilizia e sicurezzaIl Comune di Ravenna ha aperto le selezioni per inserire nuove figure professionali stabili all’interno dei propri uffici tecnici, offrendo... Argomenti più discussi: Sicuritalia assume guardie giurate a tempo indeterminato nel Nord Italia; Dalmine (Bergamo), ABB: 200 posti di lavoro in arrivo con nuovo stabilimento; Milano, sciopero dei 700 dipendenti Electrolux di Solaro: A rischio 200 posti. La Cgil: È uno scempio industriale; Prossimi Concorsi pubblici in uscita nel 2026. La Farmabios si allargherà, in arrivo 200 nuovi posti di lavoroGROPELLO CAIROLI. Oltre 300 nuovi posti di lavoro. Il Comune di Gropello Cairoli conferma gli accordi siglati lo scorso anno con la ditta farmaceutica Farmabios, che porteranno nelle casse comunali ... laprovinciapavese.gelocal.it