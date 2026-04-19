Ravenna assume | 4 nuovi posti fissi tra edilizia e sicurezza

Il Comune di Ravenna ha avviato le procedure di assunzione per quattro nuovi posti a tempo indeterminato. Le posizioni sono rivolte a figure professionali che operano nel settore edilizio e della sicurezza. Le selezioni sono aperte fino al 18 maggio 2026, con l’obiettivo di rafforzare gli uffici tecnici comunali. Le candidature possono essere presentate entro la scadenza stabilita.

Il Comune di Ravenna ha aperto le selezioni per inserire nuove figure professionali stabili all’interno dei propri uffici tecnici, offrendo opportunità di impiego a tempo indeterminato entro il termine del 18 maggio 2026. La ricerca mira a potenziare due settori cruciali per la gestione del territorio e della sicurezza cittadina attraverso l’assunzione di quattro profili specializzati tra funzionari e alte qualifiche. L’impatto tecnico sulla pianificazione e la sicurezza urbana. Le nuove assunzioni si concentrano su ruoli di Istruttore direttivo tecnico, con una distribuzione che riflette le necessità strutturali dell’amministrazione locale. Nello specifico, tre posti sono destinati al Servizio Sportello Unico per l’Edilizia, che opera sotto l’egida dell’Area Pianificazione Territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna assume: 4 nuovi posti fissi tra edilizia e sicurezza Notizie correlate Isernia: 2 nuovi posti fissi per difendere la biodiversitàL’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha ufficializzato l’apertura di due nuovi percorsi occupazionali a tempo indeterminato destinati al Reparto... Leggi anche: Atac assume, nuovi posti in arrivo anche per neolaureati: i profili richiesti e come partecipare ai bandi