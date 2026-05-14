In diverse occasioni, alcuni magistrati sono stati coinvolti in episodi che hanno sollevato dubbi sul loro utilizzo del potere. La questione morale legata a tali comportamenti viene spesso discussa, sottolineando l'importanza del rispetto e dell’attuazione della Costituzione. La responsabilità di rispettare le norme costituzionali riguarda sia le persone comuni che i rappresentanti delle istituzioni, e il rispetto di questa distinzione è fondamentale per la legalità.

La Costituzione deve essere rispettata e attuata da ogni persona. Non solo dalle persone semplici, senza potere, o dalla politica che spesso la tradisce. Da tutti. Anche dai magistrati che sono, ma non di rado dovrebbero essere, quindi purtroppo uso il condizionale, i principali garanti dell’applicazione della Costituzione. I magistrati hanno il dovere principale di garantire l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge attraverso la loro autonomia e indipendenza che non sono un privilegio per essere irresponsabili, intoccabili o depositari di un libero arbitrio, ma la condizione necessaria per attuare appunto l’uguaglianza ed amministrare la giustizia in nome del popolo italiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non sono pochi i magistrati che hanno abusato del proprio potere: c’è una questione morale

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