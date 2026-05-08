Gli elenchi regionali non hanno scadenza questo significa che sono ad esaurimento e che l’assunzione è solo questione di tempo?

Durante un question time trasmesso il 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente Sonia Cannas, esperta in normativa scolastica, si è parlato di una questione riguardante gli elenchi regionali. È stato chiarito che questi elenchi non hanno una scadenza, ma sono considerati ad esaurimento. La discussione ha riguardato anche il possibile avvicinarsi di un momento in cui le assunzioni potrebbero avvenire, senza però confermare tempi precisi.

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Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione legata agli sviluppi normativi in ambito scolastico. L’attenzione si è concentrata sull’emanazione dei decreti attuativi relativi agli elenchi regionali per il ruolo e al TFA sostegno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Gli elenchi regionali sono una procedura ordinaria che si ripeterà ogni anno o una misura eccezionale limitata a quest’anno? PILLOLE DI QUESTION TIMENel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa... Leggi anche: Elenchi regionali per il ruolo 2026, quali possibilità di assunzione in Sardegna? Analisi Gilda Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto; Assunzione docenti 2026, chi si iscrive agli elenchi regionali e poi rinuncia al ruolo non ha conseguenze nè sulle GPS né nelle GM dei concorsi; Costituzione degli elenchi regionali per il ruolo; Costituzione degli elenchi regionali degli idonei da utilizzare per le assunzioni dell'a.s. 2026/27. Gli elenchi regionali non hanno scadenza questo significa che sono ad esaurimento e che l’assunzione è solo questione di tempo?Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it Elenchi regionali: I candidati rischiano di trovarsi con un pugno di mosche in mano, vi spiego perché. Il Punto di Marco VulcanoGli elenchi regionali per il ruolo rappresentano una delle principali novità del reclutamento scolastico 2026. Nella diretta di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Marco Vulcano della FLC CGIL ... orizzontescuola.it Gli elenchi regionali per il ruolo rappresentano una delle principali novità del reclutamento scolastico 2026. Nella diretta di Question Time, condotta da Andrea Carlino, Marco Vulcano della FLC CGIL ha definito la misura “una delle poche novità positive… x.com Elenchi regionali docenti: pubblicati i numeri degli aspiranti ancora in attesa di ruolo, ecco i dati regione per regione ( Scarica file ) - facebook.com facebook