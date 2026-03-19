In un’intervista, Andrea Vernazza, noto avvocato del foro di Genova, spiega perché vota no alla riforma. Sottolinea che i magistrati più garantisti sono quelli che hanno ricoperto entrambe le funzioni, pm e giudice, e che questa modifica potrebbe ridurre l’autonomia dei giudici rispetto al potere politico. Vernazza afferma che tra i giudici e i pubblici ministeri si trovano spesso i professionisti più equilibrati.

“I giudici più equilibrati che ho incontrato nella vita erano stati pubblici ministeri, e, viceversa, i migliori pm avevano avuto un’esperienza da giudice. E posso dire di avere un po’ di esperienza alle spalle, avendo fatto l’avvocato per cinquant’anni. I molti miei colleghi che sostengono la riforma Nordio sbagliano: a rischio c’è l’autonomia della magistratura dal potere, una tutela costituzionale che ci protegge come cittadini”. A parlare è Andrea Vernazza, decano dei penalisti liguri, che si aggiunge a quello di altri nomi pesanti dell’avvocatura italiana che si sono dichiarati contrari alla riforma, come Franco Coppi e Giuseppe Jannaccone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I magistrati più garantisti? Quelli che hanno fatto sia pm che giudice. Ecco perché voto no”: intervista ad Andrea Vernazza, principe del foro di Genova. “Con la riforma toghe meno autonome dal potere”

Articoli correlati

Con una lettera ai 193 Stati membri, ha preso ufficialmente il via la procedura che porterà alla nomina del Segretario generale che guiderà l’Onu dal 2027. Molti Paesi spingono perché sia una donna, la prima in 80 anni. Ecco quali sono le candidate che hanno più chanceIl mandato di António Guterres scade alla fine del 2026 e sono iniziate le candidature per il prossimo Segretario generale delle Nazioni Unite.

Epstein Files, dal principe Andrea all’ex rettore di Harvard: tutte le teste che il maxi-scandalo pedofilia ha fatto cadereTre milioni e mezzo di files, nonostante gli omissis, le parti coperte, le 53 pagine su Trump che secondo i democratici mancherebbero all’appello,...

Riforma Giustizia, i magistrati dell'ANM fanno quadrato: nasce il Comitato per il No al referendum