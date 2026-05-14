non solo il commercio la crisi colpisce anche il volontariato

La crisi economica sta avendo effetti che vanno oltre il settore commerciale, coinvolgendo anche le organizzazioni di volontariato. Numerose associazioni sono costrette a chiudere le porte, poiché senza un promotore che le coordini e si occupi delle pratiche burocratiche, non riescono a proseguire le proprie attività. La diminuzione delle risorse e il calo di supporto rendono difficile mantenere in piedi queste realtà che operano senza scopo di lucro.

Oltre a bar e attività commerciali chiudono anche le associazioni. Se viene meno il promotore, nessun altro si accolla impegni e burocrazia per andare avanti. È il caso di “Operazione Tanzania” di Villasanta, che dal 2023 ha avviato la procedura per chiudere i battenti: una decisione dettata dalle condizioni di salute del fondatore Francesco Ferrario. Francesco era rimasto folgorato dalla disperata bellezza e dai mille contrasti dell’Africa e perciò 30 anni fa aveva dato vita all’associazione. Il promotore, di San Fiorano, 78 anni, nel 2023 venne colpito da un grave malore. Ora sta meglio, come spiega il figlio Mirco, ma le sue condizioni di salute non gli permettono più di portare avanti i suoi numerosi progetti per aiutare le popolazioni più povere dell’Africa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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