commercio la crisi non si arresta piccole e medie strutture in calo cresce solo la grande distribuzione

A fine dicembre 2025, nella provincia di Forlì-Cesena, erano attive 7.144 imprese nel settore del commercio, pari al 20,3% del totale locale. Questa cifra rappresenta una lieve diminuzione rispetto alla media regionale, che si attesta al 20,5%, e a quella nazionale, al 24,2%. La situazione evidenzia un calo delle piccole e medie imprese, mentre la grande distribuzione continua a crescere.

Commercio, la crisi non si arresta. In provincia di Forlì-Cesena, al 31 dicembre 2025, operavano 7.144 imprese attive del settore commercio che rappresentano il 20,3% del totale (20,5% in regione e 24,2% in Italia). La numerosità, rispetto al 2024, risulta ancora in diminuzione (-2,1%) anche se in maniera meno accentuata rispetto a quella regionale (-3,1%) e nazionale (-2,3%). Le imprese nel commercio al dettaglio rappresentano quasi la metà del settore (49%) e rispetto all’anno precedente diminuiscono del 2% (-3,8% in regione e -2,8% in Italia). Quelle attive nel commercio all’ingrosso (37,8% del totale) registrano una diminuzione del 3,6% a fronte di un andamento simile in regione (-3,4%) e meno negativo a livello nazionale (-2,5%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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