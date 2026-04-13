Commercio in crisi Zanzini | I dati fanno tremare i polsi A crescere sono solo gli ipermercati

I dati pubblicati dalla Camera di Commercio della Romagna riguardanti il settore commerciale nella provincia evidenziano un calo generale delle attività. Secondo il presidente di Confcommercio Rimini, i numeri indicano che, tra le varie tipologie di punti vendita, solo gli ipermercati mostrano una crescita. La situazione viene descritta come una tendenza negativa e stabile nel tempo, che coinvolge diversi segmenti del commercio locale.

“I dati diffusi dalla Camera di Commercio della Romagna sul settore commercio in provincia - dice il presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini - confermano una tendenza negativa che deve essere considerata strutturale”. Al 31 dicembre 2025 le imprese del commercio attive in provincia.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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