Caso Vinicius non si può condannare senza prove ma non si può nemmeno ignorare il razzismo El Paìs

Il caso Vinicius ha portato alla luce nuove regole nel calcio, tra cui il divieto di parlare all’avversario coprendosi la bocca. La discussione riguarda anche come affrontare il razzismo nel sport, evidenziando che le accuse devono essere supportate da prove prima di essere condannate. La questione riguarda inoltre la necessità di rispettare le regole e di evitare comportamenti scorretti durante le partite.

"Il calcio alle prese con la presunzione d'innocenza. Yamal insultato come "fottuto nero" è stato all'origine del 60% degli attacchi razzisti sui social media. Il caso Vinicius sta per diventare una regola: vietato parlare all’avversario coprendosi la bocca. Perché il calcio, come nella realtà, ha bisogno di prove per punire. Visto che al momento il calcio ha un problema con la presunzione d’innocenza e i suoi risvolti più pragmatici. Ne scrive sul Paìs Manuel Jabois. Prestianni ha aperto un mondo, sulla questione. “Restano molti interrogativi. Ma no, non possiamo esserne certi. Possiamo fidarci dell’accusatore sulla base di alcuni punti importanti, nessuno dei quali giustifica una condanna in uno Stato di diritto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Temi più discussi: Insulti razzisti a Vinicius, Prestianni si difende: Lui mi ha chiamato nano. Poi dice di aver usato un'espressione omofoba; Il caso Vinicius-Prestianni, le accuse di razzismo e la sospensione dell’Uefa: cosa dice il regolamento; Caso Vinicius-Prestianni: braccio di ferro tra Real e Benfica, può arrivare una 'svolta storica'; Mi ha detto scimmia: l'Uefa sospende Prestianni dopo le accuse di Vinicius. Niente Real.

