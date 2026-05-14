Il presidente di un torneo di tennis ha commentato duramente il caos legato alla programmazione degli eventi, definendo il calendario del calcio come inadeguato e criticando la possibilità di spostare la finale. Ha spiegato che l'incontro si inserisce in un circuito internazionale e che il supervisor dell’Atp non può modificare gli orari a causa di questa situazione. La dichiarazione è stata riportata anche da alcuni quotidiani, che hanno riportato le sue parole.

“Abbiamo un torneo è che parte di un circuito internazionale, c’è qui il supervisor dell’Atp che non credo possa spostare l’orario perché c’è un deficiente, come ha scritto anche il Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del calcio fatto con i piedi”. Intercettato a margine della vittoria di Jannik Sinner contro Andrey Rublev, Angelo Binaghi è stato durissimo con la Lega Serie A e con un calendario che – scherzo del destino – prevede il derby di Roma tra Roma e Lazio nello stesso giorno della finale degli Internazionali di tennis, tema oggetto di grandissimo dibattito da diversi giorni. “Spostare l’orario della finale degli Internazionali? Mi dispiace perché De Siervo e Simonelli sono due dirigenti seri, preparati e onesti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non possiamo spostare la finale perché c’è un deficiente che ha fatto un calendario di calcio con i piedi”: Binaghi duro sul caos derby

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