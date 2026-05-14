Binaghi ironico | Sicuri che si debba spostare il tennis e non il calcio?

Il presidente della Federtennis ha commentato con un tono ironico la recente discussione sugli orari delle partite di calcio legate alla corsa Champions, in particolare il derby tra Roma e Lazio. Nelle sue dichiarazioni, ha posto una domanda provocatoria, chiedendosi se sia più necessario spostare il torneo di tennis o il campionato di calcio. La sua provocazione si inserisce nel dibattito aperto negli ultimi giorni riguardo alle decisioni sugli orari delle partite di calcio, con particolare attenzione alle implicazioni per le altre discipline sportive.

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