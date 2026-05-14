Angelo Binaghi sul caos del derby Roma-Lazio | Un deficiente ha fatto il calendario con i piedi

Il presidente della Federtennis ha commentato il caos che ha caratterizzato il derby tra le due squadre di calcio romane, criticando aspramente la gestione del calendario da parte della Lega Serie A. La programmazione delle partite ha generato molte tensioni e disagi tra i tifosi e le società coinvolte, evidenziando problemi nella pianificazione degli incontri. La situazione ha portato a proteste e discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori, mentre le autorità sportive cercano di trovare soluzioni rapide.

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