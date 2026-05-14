Durante un recente incontro con rappresentanti iraniani, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non preoccuparsi della condizione finanziaria degli americani. La frase ha attirato l’attenzione, anche se le parole non rappresentano una novità nelle sue dichiarazioni pubbliche. La discussione si è concentrata principalmente sulla questione diplomatica tra i due Paesi, senza approfondire altri aspetti legati alla situazione economica interna.

«Non penso alla situazione finanziaria degli americani»: a dirlo, nell’ambito degli ultimi colloqui con l’ Iran, è Donald Trump. Nonostante l’inflazione statunitense sia ai massimi storici da anni, il presidente americano non sembra essere minimamente preoccupato dalle difficoltà economiche causate dal conflitto. Al contrario, ha affermato che la crescente pressione finanziaria esercitata sui cittadini dalla guerra non lo starebbe motivando «nemmeno un po’» a raggiungere un accordo di pace con Teheran. «L’unica cosa che conta quando parlo dell’Iran è che non possa avere un’arma nucleare», ha ribadito in conferenza stampa alla Casa Bianca, prima di imbarcarsi su un aereo per la Cina.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - «Non penso alla situazione finanziaria degli americani»: le parole di Trump pesano, ma non sorprendono

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