Export veronese in ripresa nel 2025 ma pesano i dazi di Trump | in netto calo le vendite negli Stati Uniti

Nel 2025, l’export della provincia di Verona registra una crescita, raggiungendo i 15,4 miliardi di euro, con un incremento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, le vendite negli Stati Uniti sono in calo, influenzate dai dazi imposti durante l’amministrazione Trump. La ripresa si concentra principalmente sui mercati europei e asiatici, che contribuiscono al miglioramento complessivo dei dati commerciali.

Nel 2025 l’export della provincia di Verona torna a crescere e raggiunge i 15,4 miliardi di euro, segnando un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Il dato, elaborato dalla Camera di Commercio di Verona su base Istat, indica un’inversione di tendenza dopo un avvio d’anno più debole e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

