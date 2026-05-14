Il tribunale di Roma ha condannato Andrea Piazzolla, ex manager e collaboratore di Gina Lollobrigida, a quattro mesi di carcere per aver omesso di pagare gli alimenti al figlio quindicenne, a partire dal 2016. L’ex compagna ha dichiarato che Piazzolla voleva farle abortire. La sentenza riguarda il mancato versamento di sostegno economico per il minore negli ultimi sette anni.

Andrea Piazzolla, ex manager e factotutm di Gina Lollobrigida, è stato condannato dal tribunale di Roma a quattro mesi di reclusione per il mancato versamento degli alimenti al figlio quindicenne. La sentenza stabilisce inoltre il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 15mila euro, in attesa della quantificazione definitiva del risarcimento in sede civile. Il retroscena: “Sparito al terzo mese di gravidanza”. A ricostruire la genesi e le dinamiche umane della vicenda è stata l’ex compagna, Sara Urriera (assistita dall’avvocato Alessandra Spina), come riferisce Repubblica. La donna ha raccontato di aver conosciuto Piazzolla nel 2008 in una gelateria di Trigoria dove lei lavorava.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non paga gli alimenti al figlio dal 2016”: il factotum di Gina Lollobrigida Andrea Piazzolla condannato a 4 mesi. L’ex compagna: “Voleva farmi abortire”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Nuova condanna per l’ex assistente di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla: 4 mesi e il risarcimento in denaroL'ex factotum di Gina Lollobrigida condannato a 4 mesi di reclusione e a pagare 15mila euro di alimenti al figlio.

Gina Lollobrigida, lo scontro per l'eredità tra il figlio e l'assistente: la villa romana e i 10 milioni scomparsiLe stime più recenti hanno ridotto la consistenza del patrimonio dell'attrice: l'immobile di lusso resta la parte più consistente Sono trascorsi...

Temi più discussi: Andrea Piazzolla, condanna per il factotum di Gina Lollobrigida: Non paga gli alimenti al figlio; Andrea Piazzolla, ex manager di Gina Lollobrigida, condannato a 4 mesi per mancato pagamento degli alimenti al figlio; Nuova condanna per l'ex assistente di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla: 4 mesi e il risarcimento in denaro; Non ha pagato gli alimenti per il figlio. Condannato Piazzolla, il factotum di Gina Lollobrigida.

Andrea Piazzolla, ex manager di Gina Lollobrigida, condannato a 4 mesi per mancato pagamento degli alimenti al figlioTra le pene accessorie imposte dal giudice a Piazzolla c’è il versamento di una provvisionale di 15mila euro L’ex manager di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, è stato condannato a quattro mesi di c ... roma.corriere.it

«Non ha pagato gli alimenti per il figlio». Condannato Piazzolla, il factotum di Gina LollobrigidaNuova condanna per Andrea Piazzolla. Il tribunale di Roma lo ha riconosciuto colpevole del mancato pagamento degli alimenti al figlio avuto dall’ex compagna Sara Urriera, imponendo ... leggo.it