Nuova condanna per l'ex assistente di Gina Lollobrigida Andrea Piazzolla | 4 mesi e il risarcimento in denaro

Un ex assistente di un'attrice italiana è stato condannato a quattro mesi di reclusione e a versare 15 mila euro come alimenti al figlio. La sentenza è arrivata in seguito a un procedimento legale che ha coinvolto anche questioni di assistenza e sostegno economico. La decisione è stata comunicata dalle autorità giudiziarie, chiudendo così un episodio giudiziario che ha visto coinvolto l'ex collaboratore.

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