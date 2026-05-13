Nuova condanna per l'ex assistente di Gina Lollobrigida Andrea Piazzolla | 4 mesi e il risarcimento in denaro

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex assistente di un'attrice italiana è stato condannato a quattro mesi di reclusione e a versare 15 mila euro come alimenti al figlio. La sentenza è arrivata in seguito a un procedimento legale che ha coinvolto anche questioni di assistenza e sostegno economico. La decisione è stata comunicata dalle autorità giudiziarie, chiudendo così un episodio giudiziario che ha visto coinvolto l'ex collaboratore.

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L'ex factotum di Gina Lollobrigida condannato a 4 mesi di reclusione e a pagare 15mila euro di alimenti al figlio. Gli avvocati di Piazzolla non escludono il ricorso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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