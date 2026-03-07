Gina Lollobrigida lo scontro per l' eredità tra il figlio e l' assistente | la villa romana e i 10 milioni scomparsi

Tre anni dopo la scomparsa di Gina Lollobrigida, la disputa legale sull’eredità coinvolge il figlio e l’assistente dell’attrice. La controversia riguarda la villa romana e circa dieci milioni di euro che sarebbero stati sottratti. La vicenda giudiziaria prosegue, con le parti che si confrontano in tribunale per definire la proprietà e la gestione del patrimonio lasciato dalla protagonista del cinema italiano.

Le stime più recenti hanno ridotto la consistenza del patrimonio dell'attrice: l'immobile di lusso resta la parte più consistente Sono trascorsi ormai tre anni dalla scomparsa di Gina Lollobrigida, ma lo scontro per il patrimonio lasciato dalla compianta attrice è ancora in atto. A partire da quel momento si sono infatti susseguite diverse fasi di valutazione e di verifica dell'asse ereditario, all'interno del quale spicca la villa sull'Appia Antica, ma ciò nonostante non è ancora stata messa la parola fine al tira e molla tra le due parti in causa, ovvero il figlio Andrea Milko Skofic e l'ex assistente Andrea Piazzolla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

