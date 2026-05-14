Non fate come questo tizio la follia del tifoso al Giro d’Italia a Napoli | come ha cercato di fare cadere il gruppo – Il video

Durante la tappa conclusiva del Giro d’Italia a Napoli, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione sui social ufficiali della corsa. Un tifoso ha tentato di far cadere il gruppo di ciclisti, creando un pericolo per gli atleti presenti. Il video dell’episodio mostra chiaramente il tentativo di disturbare la corsa, che si è conclusa con la vittoria di un corridore della squadra Xds Astana. Le immagini sono state condivise online, accompagnate da un invito a mantenere comportamenti corretti durante la manifestazione.

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