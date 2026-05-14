Non fate come questo tizio la follia del tifoso al Giro d’Italia a Napoli | come ha cercato di fare cadere il gruppo – Il video
Durante la tappa conclusiva del Giro d’Italia a Napoli, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione sui social ufficiali della corsa. Un tifoso ha tentato di far cadere il gruppo di ciclisti, creando un pericolo per gli atleti presenti. Il video dell’episodio mostra chiaramente il tentativo di disturbare la corsa, che si è conclusa con la vittoria di un corridore della squadra Xds Astana. Le immagini sono state condivise online, accompagnate da un invito a mantenere comportamenti corretti durante la manifestazione.
«Non comportatevi come questo tizio» scrivono sui canali social ufficiali del Giro d’Italia, dove è stato pubblicato il video di un disastro sfiorato nella tappa conclusa oggi 14 maggio a Napoli e vinta da Davide Ballerini della Xds Astana. Come mostrano le immagini, durante la sesta tappa Paestum-Napoli, tra i comuni di Brusciano e Marigliano, un ragazzo ha cercato di provocare una caduta del gruppo lanciato ad alta velocità. L’accaduto è stato registrato in una rotonda, poco prima del passaggio del traguardo volante, quando il ragazzo ha esteso una gamba e ha tentato di colpire con calci i corridori in transito. Uno dei ciclisti ha reagito prontamente, allontanandolo con una spinta della mano, evitando il disastro. 🔗 Leggi su Open.online
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