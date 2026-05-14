Giro d' Italia il video del ragazzo che prova a spingere e a far cadere i ciclisti alla rotonda nella tappa campana

Durante la tappa campana del Giro d'Italia, è stato diffuso un video che mostra un giovane che tenta di spingere e far cadere i ciclisti alla rotonda. Le immagini sono state condivise online e hanno suscitato reazioni di indignazione. Le autorità stanno analizzando il materiale per identificare eventuali responsabili. Sul luogo si sono registrate anche diverse manifestazioni di sostegno ai corridori da parte di tifosi presenti lungo il percorso. La gara prosegue secondo il programma stabilito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

«Rispetta i corridori. Rispetta la gara. Rispetta il Giro d'Italia. Vi amiamo ai bordi della strada. Amiamo il vostro entusiasmo, amiamo che incoraggiate i corridori, amiamo che vi vestiate come fenicotteri. Ma c'è un limite da non superare. Non comportatevi come questo tizio». È il testo che accompagna l'assurdo video di un ragazzo che durante la tappa campana del Giro d'Italia ha provato a far cadere i ciclisti. Un filmato inqualificabile che arriva nel tratto napoletano, nel Comune di Pomigliano d'Arco. Respect the riders. Respect the race. Respect the #GirodItalia?? Fans, Tifosi. We love you on the roadside. We love your enthusiasm, we love that you cheer on the riders, we love that you dress like flamingos. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Giro d'Italia, il video del ragazzo che prova a spingere e a far cadere i ciclisti alla rotonda nella tappa campana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La tappa campana del Giro d’Italia 2026 è costata alle casse pubbliche almeno 549mila euroRegione Campania e Comune di Napoli nei giorni scorsi approvato le delibere per coprire i costi chiesti per partenza e arrivo della corsa ciclistica. Terribile caduta al Giro d’Italia, volano le bici e ciclisti sotto il guard rail: Silva vince la tappaGuillermo Silva vince la seconda tappa del Giro d'Italia che però è stata caratterizzata da una terribile caduta. Temi più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 10: Percorso, orari, altimetria 19 maggio, dove vedere | Ciclismo; the entry list with 3 days to go | Giro d'Italia 2026; Sabato 16 maggio passa il Giro d’Italia; Modifiche temporanee alla viabilità per Giro d'Italia. Wherever you are, the Giro d’Italia is always with you Dovunque tu sia il Giro d'Italia è sempre con te #GirodItalia x.com Giro d'Italia, il video del ragazzo che prova a spingere e a far cadere i ciclisti alla rotonda nella tappa campana«Rispetta i corridori. Rispetta la gara. Rispetta il GirodItalia. Vi amiamo ai bordi della strada. Amiamo il vostro entusiasmo, amiamo che incoraggiate i corridori, amiamo che vi ... ilmattino.it Giro d'Italia, la 6^ tappa in diretta liveFrazione pianeggiante, ma bellissima: partenza da Paestum, sgambata con 'vista' sulla Costiera Amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i ... sport.sky.it