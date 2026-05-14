Nella giornata di oggi si sono verificati sviluppi nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, il caso riguardante l’omicidio di una giovane donna trovata morta nella casa di famiglia nel 2007. Sono state rilasciate dichiarazioni che indicano che uno degli indagati non lascia mai casa, nemmeno per mangiare. La situazione continua a essere oggetto di attenzione da parte degli inquirenti, che seguono da vicino le vicende legate a questa vicenda giudiziaria.

Nuova giornata delicata nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, il caso legato all’omicidio di Chiara Poggi, la giovane di 26 anni trovata morta nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato dalla Procura di Pavia, si è recato a Roma per affrontare una lunga sessione di colloqui e test specialistici finalizzati alla realizzazione di una consulenza personologica richiesta dalla difesa. L’uomo è rimasto per circa sei ore all’interno della struttura che ospita Genomica Srl, centro diagnostico specializzato in genetica molecolare. Ad accompagnarlo l’avvocata Angela Taccia e il team difensivo impegnato nella preparazione delle consulenze tecniche collegate alla nuova fase investigativa sul caso Garlasco.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non esce neanche per mangiare!”. Garlasco, la rivelazione su Sempio: cosa gli sta succedendo

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Le novità di Garlasco su Stasi e Sempio: cosa significano e cosa può succedere

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