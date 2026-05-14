Non ci sarà Eurovision la notizia su Sal Da Vinci e la semifinale | cosa si scopre e il motivo della sua assenza
Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che Sal Da Vinci non prenderà parte alla semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. La decisione è stata comunicata senza dettagli su eventuali motivazioni, e la sua assenza è stata confermata da fonti ufficiali, evitando riferimenti specifici a cause o circostanze. La partecipazione del cantante era stata annunciata in precedenza, ma ora si sa che non sarà presente durante la fase finale della competizione. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli appassionati e gli esperti del settore.
L’ Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo dopo un debutto carico di emozioni che ha già acceso il dibattito tra pubblico e addetti ai lavori. La macchina organizzativa si sposta ora verso il secondo grande appuntamento, mentre la Wiener Stadthalle si prepara ad accogliere una nuova ondata di artisti pronti a conquistare il pubblico europeo. L’attesa cresce in vista della finalissima del 16 maggio, quando verrà incoronato il vincitore della competizione musicale più seguita del continente. In questo clima di fermento, tra entusiasmo e tensioni, non mancano le prime ombre: un concorrente, infatti, rischierebbe addirittura una multa, segno che l’edizione di quest’anno si sta rivelando tutt’altro che lineare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sal Da Vinci e la sua “Per sempre sì”: ecco perché proprio non ci piace (e non funzionerà all’Eurovision)
Eurovision, la notizia su Sal Da Vinci: la finale così! Fan impazzitiSal Da Vinci è già qualificato alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, anche se si esibirà durante la prima semifinale di martedì 12 maggio...
Temi più discussi: 'Per sempre sì' in inglese per l'Eurovision? Sal Da Vinci spiega come sarà l'esibizione; Sal Da Vinci non c'è stasera all'Eurovision 2026 ma l'Italia sarà presente con altri artisti in gara; Come si vota per l'Eurovision 2026 (e perché non possiamo sostenere Sal Da Vinci); Eurovision, Sal Da Vinci spacca. Senhit non passa il turno.
comunque se non sarà sal da vinci a portarsi la vittoria a casa deve essere lui: KALIMERA SAS ?? #escita #eurovision x.com
Sal Da Vinci sarà uno dei protagonisti della finale dell'Eurovision 2026, indipendentemente da come andranno le due semifinali. Il cantante, che rappresenta l'Italia con Per sempre sì, infatti, si è esibito ieri sera 12 maggio per la prima semifinale ma fuori gar - Facebook facebook
Sal Da Vinci non c’è stasera all’Eurovision 2026 ma l’Italia sarà presente con altri artisti in garaNonostante l'Italia non gareggi nella seconda semifinale di giovedì 14 maggio dell'Eurovision Song Contest, ci sono comunque connessioni con altri artisti ... fanpage.it
Sal Da Vinci: «Eurovision? Tranquilli, non vinco. Canto per chi non riesce a realizzare i propri sogni»«Tranquilli, non sarò io il vincitore», sorride Sal Da Vinci. Il cantautore partenopeo mette - scaramanticamente - le mani avanti, alla Wiener Stadthalle, il quartier generale ... ilmattino.it