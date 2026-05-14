Non ci sarà Eurovision la notizia su Sal Da Vinci e la semifinale | cosa si scopre e il motivo della sua assenza

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che Sal Da Vinci non prenderà parte alla semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. La decisione è stata comunicata senza dettagli su eventuali motivazioni, e la sua assenza è stata confermata da fonti ufficiali, evitando riferimenti specifici a cause o circostanze. La partecipazione del cantante era stata annunciata in precedenza, ma ora si sa che non sarà presente durante la fase finale della competizione. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli appassionati e gli esperti del settore.

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