Eurovision la notizia su Sal Da Vinci | la finale così! Fan impazziti

Sal Da Vinci si è già assicurato un posto in finale all’Eurovision Song Contest 2026, anche se parteciperà alla prima semifinale di martedì 12 maggio solo come ospite e non come concorrente. La partecipazione ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno commentato con entusiasmo la sua presenza alla manifestazione musicale europea. La sua esibizione sarà fuori gara, ma la sua presenza ha comunque attirato molta attenzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sal Da Vinci è già qualificato alla finale dell’ Eurovision Song Contest 2026, anche se si esibirà durante la prima semifinale di martedì 12 maggio soltanto fuori gara. Il cantante italiano porterà sul palco il brano “Per sempre sì”, ma la sua performance non sarà sottoposta al televoto né al giudizio delle giurie. Una situazione prevista direttamente dal regolamento della manifestazione musicale europea. L’artista salirà sul palco come settimo concorrente della serata trasmessa su Rai Due dalle 21, ma la presenza dell’Italia tra i cosiddetti Big 5 garantisce al Paese l’accesso automatico alla finale di sabato 16 maggio. Si tratta delle nazioni che, attraverso le rispettive emittenti pubbliche, contribuiscono economicamente in misura maggiore alla realizzazione dell’evento.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Eurovision, la notizia su Sal Da Vinci: la finale così! Fan impazziti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sal Da Vinci sbarca all’Eurovision, la presentazione ai fan austriaci. Ma quanto è favorito per i bookmaker? – Il video«Ciau guagliù!» Così Sal Da Vinci, fresco di vittoria dal Festival di Sanremo, si presenta in un video lanciato al canale televisivo austriaco Orf. Eurovision, Sal Da Vinci sale sul palco prove ed è polemica: “Così no”L’Eurovision Song Contest 2026 non è ancora iniziato ufficialmente, eppure attorno alla manifestazione musicale europea più seguita dell’anno si... Argomenti più discussi: Sal Da Vinci all’Eurovision, le prove di Per sempre sì tra abiti bianchi e una sposa sul palco; 'Per sempre sì' in inglese per l'Eurovision? Sal Da Vinci spiega come sarà l'esibizione; Eurovision 2026, Sal Da Vinci trasforma il palco in un matrimonio napoletano (ed è già podio!); Sal Da Vinci, quanto guadagna all’Eurovision 2026: il suo cachet è sorprendente. Team Italy is ready ?? Sal Da Vinci si esibirà questa sera in diretta da Vienna! Con il commento di @ElettraLambo e @corsi_gabriele, la prima semifinale di #Eurovision2026 20:15 anteprima 21:00 live show Su Rai2, @RaiPlay, @RaiRadio2 e per gli it x.com Sal Da Vinci non riesce a mantenere le sue promesse e risponde alle dichiarazioni di Aldo Cazzullo reddit Sal Da Vinci, la rivelazione (sconvolgente) a poche ore dall’Eurovision di stasera: Anniversario funesto. PerchéLo showman de La Pennicanza ha ricordato un dettaglio molto 'particolare' sull'esibizione del cantante di questa sera. Poi lo scoop clamoroso sul governo. libero.it