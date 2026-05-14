Non chiediamo privilegi ma dignità | l’appello dei pazienti nefropatici alla Regione

Un gruppo di pazienti affetti da malattie renali ha scritto una lettera aperta all’assessore regionale alla Sanità, chiedendo maggiore attenzione alle loro condizioni. Nella lettera, si sottolinea che non si richiedono privilegi, ma semplicemente rispetto e dignità. I pazienti, tra dializzati e trapiantati, chiedono anche un aggiornamento della legge regionale sui rimborsi dedicati alle cure, evidenziando la necessità di migliorare le condizioni di assistenza e sostegno.

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