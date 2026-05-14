L a resilienza, il coraggio e un percorso costruito all’insegna dell’autodeterminazione: è per queste virtù che la maison Lancôme ha scelto Demi Moore, 63 anni, come sua nuova Global Ambassador per la nuova gamma skincare Absolue Longevity MD. Attrice candidata agli Oscar, produttrice, autrice bestseller, oggi giurata a Cannes 2026, la star 63enne incarna una visione di ottimismo inteso come pratica quotidiana, in perfetta linea con il concetto oggi sulla bocca di tutte, la longevità. Che Demi, intende così. Demi Moore a Cannes: il debutto in giuria è un gioco di pois tridimensionali X Demi Moore: «La bellezza a modo mio». « Longevità, per me, è l’armonia tra corpo, mente e spirito » racconta Demi Moore sull’account Instagram del beauty brand. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non c'è fantascienza, né alcuna sceneggiatura. Certamente, molta ricerca cosmetica. La super attrice, eletta nuova Global Ambassador Lancôme a 63 anni, incarna una visione cosmetica "forever young", con consapevolezza

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