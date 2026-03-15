Harper Beckham, 14 anni, ha registrato il marchio HIKU by Harper e sta per avviare una linea cosmetica. La giovane, figlia minore dei Beckham, si prepara a entrare nel mondo della bellezza con un progetto tutto suo. La notizia arriva pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale della registrazione del marchio. La ragazza si avvia a lanciare una sua proposta nel settore dei cosmetici.

E secondo il Daily Mail Harper Beckham potrebbe diventare la risposta britannica a Kylie Jenner. Kylie, 28 anni, aveva solo 18 anni quando ha lanciato il suo primo Kylie Lip Kit, creando una nuova categoria di prodotti e ponendo le basi del successo della sua linea di make-up. A 21 anni era già stata incoronata da Forbes come la più giovane miliardaria self-made. Sembra che Harper stia puntando a sottrarre lo scettro a Kylie, perché secondo indiscrezioni la quattordicenne starebbe pianificando di lanciare presto la sua linea, avendo già realizzato un servizio fotografico segreto per la nuova collezione a Londra. A fare credere, con una buona... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harper Beckham, 14 anni, promette di diventare la nuova Kylie Jenner con il lancio della sua linea cosmetica

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