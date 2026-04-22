A 63 anni, l’attrice ha recentemente partecipato alla sfilata di una nota maison di moda e ha annunciato di essere diventata ambassador di un noto marchio di prodotti di bellezza. Dopo aver già collaborato con altri brand di livello internazionale, ora si unisce al roster di un grande gruppo del settore cosmetico come volto globale. La sua presenza in questi eventi e annunci si è fatta notare nel corso del 2026.

A 63 anni Demi Moore si conferma protagonista indiscussa di questo 2026. Dopo aver catturato gli sguardi nel front row della sfilata Gucci, e aver siglato la nomina a global brand ambassador di Kérastase, l’attrice diventa il volto globale di Lancôme. Demi Moore è la nuova musa dai lunghi capelli nero corvino di Kérastase X La Maison ha scelto la star di Ghost e The Substance per la sua resilienza, il coraggio e quella rara attitudine all’autodeterminazione che, da decenni, ispira le donne in tutto il mondo. Sul suo volto e nelle sue scelte, ogni dettaglio comunica un’idea vibrante di ottimismo, vissuto con naturalezza nella quotidianità. Demi Moore testimonial Lancôme.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo il front row di Gucci e la nomina a volto di Kérastase, Demi Moore conquista anche l’Olimpo di Lancôme come nuova Global Ambassador a 63 anni

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