Nomine e proroghe alla Regione Schifani conferma Gallo all’Aran mentre Di Liberti torna al dipartimento Famiglia

Il governo regionale ha annunciato alcune modifiche nei ruoli chiave dell’amministrazione. È stato confermato l’incarico di Gallo all’Aran, mentre Di Liberti ritorna al dipartimento della Famiglia. Queste decisioni riguardano nomine e proroghe che interessano direttamente la struttura amministrativa della regione. La comunicazione è stata resa nota attraverso un decreto ufficiale firmato dal presidente della regione. Le misure riguardano le posizioni di responsabilità all’interno dell’ente pubblico siciliano.

Nuovi provvedimenti del governo regionale su incarichi strategici della macchina amministrativa siciliana. La giunta guidata da Renato Schifani ha infatti prorogato per sei mesi l’incarico dell’avvocato Accursio Gallo alla guida dell’Aran Sicilia e, contestualmente, ha disposto il ritorno di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Assessorato alla Famiglia, dopo Nuccia Albano anche la dirigente Maria Letizia Di Liberti torna al suo postoEra stata sospesa sei mesi fa appena scoppiato il caso che vede coinvolto Totò Cuffaro, sotto inchiesta per corruzione e traffico di influenze.

Rinnovo dei contratti per i regionali, i sindacati: “Schifani sblocchi l'Aran, pronti alla mobilitazione”“Il presidente Renato Schifani intervenga immediatamente per garantire il pieno funzionamento dell’Aran Sicilia, confermando e prorogando l’incarico...

Temi più discussi: Nomine al Corecom e per il Difensore Civico; Walsh alla Federal Reserve, proseguono le trimestrali, S&P dà il voto all’Italia; Nomine e disabilità, Danno erariale dall’Osservatorio: nuovo caso da Locatelli; Legge elettorale, Lega con Meloni ma al vertice di maggioranza è stallo sulle nomine.

Aran e Cefpas, due nomine in ballo: la decisione nelle mani di SchifaniNel primo caso si registra il pressing dei sindacati sul governatore Renato Schifani affinché confermi Accursio Gallo nel ruolo di commissario straordinario dell’agenzia che rappresenta la pubblica am ... livesicilia.it

Aifa. Possibile proroga dei membri della Cts e del Cpr. Nomine della scorsa settimana in stand by?Solo la settimana scorsa le Regioni avevano indicato i loro nominativi per sostituire i membri in scadenza. Ma nella bozza del nuovo Decreto per l'attuazione del Pnrr oggi all'esame del Consiglio dei ... quotidianosanita.it