Assessorato alla Famiglia dopo Nuccia Albano anche la dirigente Maria Letizia Di Liberti torna al suo posto

Dopo sei mesi di sospensione, l'assessorato alla Famiglia ha ripristinato la dirigente Maria Letizia Di Liberti, che era stata messa in aspettativa poco dopo l'inizio dell'inchiesta legata a Totò Cuffaro, coinvolto in un’indagine per corruzione e traffico di influenze. La stessa sorte aveva toccato anche la collega Nuccia Albano, che aveva lasciato il suo incarico nello stesso periodo. La ripresa delle attività si verifica in un momento di attesa per ulteriori sviluppi giudiziari.

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