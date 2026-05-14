Nomina dirigente urbanistica i consiglieri Pd | Violate regole e confronto sindacale delibera va annullata

Un nuovo atto di nomina di un dirigente urbanistico ha suscitato critiche da parte dei consiglieri del Partito Democratico. Secondo quanto riportato, la delibera è stata approvata senza la presenza del Piano integrato di intervento urbanistico, chiamato Piao, e senza un confronto con i rappresentanti sindacali. I consiglieri hanno dichiarato che l’atto viola le regole previste e chiedono l’annullamento della delibera. La vicenda si concentra sulla mancata osservanza delle procedure e del dialogo con le parti coinvolte.

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