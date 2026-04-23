Fials | Delibera illegittima sulla mobilità del personale Asl va annullata subito

La Fials ha chiesto di annullare subito in autotutela la delibera numero 1153 del 21 aprile 2026 della Asl Brindisi, sostenendo che questa sia illegittima e contraria alle norme contrattuali in vigore. La richiesta viene presentata pubblicamente, evidenziando la volontà di ottenere l’annullamento della decisione presa dall’ente sanitario. La questione riguarda la mobilità del personale all’interno dell’azienda sanitaria.