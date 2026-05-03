I consiglieri del Partito Democratico hanno chiesto al sindaco di applicare immediatamente le norme anticorruzione nel settore urbanistico, chiedendo anche una rotazione immediata dei responsabili. In una dichiarazione, hanno criticato il primo cittadino per aver evitato di rispondere alle domande e per aver fatto riferimenti a casi giudiziari fuori luogo. La richiesta si inserisce in un contesto di attenzione sulla trasparenza e sulla corretta gestione delle pratiche urbanistiche.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Sindaco, invece di fuggire dalle domande e citare esempi giudiziari a sproposito, faccia il suo dovere attuando le norme anticorruzione all’Urbanistica. Il Comune di Benevento non può restare immobile davanti a un’inchiesta per concussione. Il piano anticorruzione prevede infatti che, in caso di indagini per reati contro la Pubblica Amministrazione, il personale venga rimosso o trasferito”. È quanto dichiarano i consiglieri comunali di opposizione del Partito Democratico Floriana Fioretti, Francesco Farese, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio e Raffaele De Longis. “Mastella chiarisca allora perché,...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - I consiglieri PD: “Mastella applichi norme anticorruzione all’urbanistica, subito rotazione”

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