A Soriano nel Cimino un treno e un pullman di studenti sono entrati in collisione. L’incidente si è verificato nel Comune di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza. Non sono ancora stati diffusi dettagli sulle cause dello scontro o sul numero di persone coinvolte.

Scontro tra un autobus e un treno nel Comune di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. È successo intorno alle 7:30 di questa mattina, quando per cause ancora in fase di accertamento si è verificato l'incidente tra i due mezzi, entrambi Cotral, nei pressi di un passaggio a livello incustodito in località La Fornacchia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli operatori sanitari. Secondo quanto si apprende, a causa dell'impatto sono rimaste lievemente ferite alcune persone. Sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura di Viterbo, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Lievemente feriti la conducente del convoglio ferroviario e alcuni studenti a bordo del bus. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Treno contro un pullman di studenti: paura a Soriano nel Cimino

Articoli correlati

Incidente ferroviario a Soriano nel Cimino, scontro tra treno e bus pieno di studentiSoriano nel Cimino, 19 marzo 2026 – Attimi di paura a Soriano nel Cimino, nel Viterbese, dove si è verificato un incidente ferroviario al passaggio a...

Incidente tra bus pieno di studenti e un treno a Soriano nel Cimino: cinque feriti, due in ospedaleImpatto tra un autobus Cotral e un treno nel Viterbese: coinvolti studenti diretti a scuola.

Contenuti utili per approfondire Treno contro un pullman di studenti...

Temi più discussi: Albania e Kosovo, sognando il treno; Autobus in fiamme in Svizzera, 6 morti e 5 feriti: Un passeggero si è dato fuoco; In treno a Venezia? Un calvario. Ho pagato 107 euro (anziché 28) per colpa di un disservizio: l'odissea di una viaggiatrice; Milano, principio di incendio su un tram con i passeggeri a bordo in via Marco Bruto.

Bus contro treno al passaggio a livello: paura tra gli studenti, cinque feriti e inchiesta apertaTragedia sfiorata questa mattina intorno alle 8.30, in località La Fornacchia, nel Comune di Sutri, in provincia di Viterbo, dove un autobus di linea della Cotral che fa la linea Roma ... corriereadriatico.it

Treno contro autobus nel Viterbese, 5 feriti(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle 8.30, in località La Fornacchia, nel Comune di Soriano del Cimino in provincia di Viterbo, dove un autobus di linea della Cotral c ... espansionetv.it

Lo sfogo di Vincenzo, padre del ragazzo di Foggia picchiato selvaggiamente in treno, da una quindicina di ragazzi - facebook.com facebook

Viterbo, treno contro autobus: cinque feriti #viterbo x.com