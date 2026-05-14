Nocciole lucane | Ferrero conferma la Basilicata per il 2025

Ferrero ha annunciato che nel 2025 continuerà ad acquistare nocciole provenienti dalla regione lucana. Le colline della zona sono riuscite a mantenere la produzione nonostante la siccità tipica del clima mediterraneo. Sono state adottate nuove tecniche di raccolta che hanno permesso di preservare la qualità del prodotto. L’azienda ha confermato così il suo impegno verso questa regione per il prossimo anno.

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? Domande chiave Come hanno fatto le colline lucane a resistere alla siccità mediterranea?. Quali nuove tecniche di raccolta hanno garantito la qualità del raccolto?. Perché Ferrero ha scelto di rinnovare la partnership con la Basilicata?. Cosa significa questo successo per il futuro economico degli agricoltori locali?.? In Breve Resilienza delle colture lucane nonostante la siccità prolungata nel bacino mediterraneo.. Donato Lisanti coordina la strategia della Rete di Impresa Basilicata in Guscio.. L'adozione della raccolta meccanizzata ottimizza i processi produttivi nelle colline lucane.. Il modello agricolo locale garantisce stabilità produttiva rispetto ad altre aree europee.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nocciole lucane: Ferrero conferma la Basilicata per il 2025 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I Ferrero e le nocciole dall’IrpiniaNon si scrive mai a sufficienza dell'impronta profonda che sta lasciando il gruppo Ferrero nella storia umana, sociale e imprenditoriale del nostro... Ferrero punta sul Cile: 80 milioni per un nuovo impianto di nocciole? Domande chiave Come influirà questo nuovo impianto sulla produzione di Nutella e Rocher? Perché Ferrero ha scelto proprio la regione del Maule per... Temi più discussi: Basilicata, nocciole d’eccellenza: Basilicata in Guscio confermata tra i fornitori Ferrero anche per il 2025; Nocciole lucane d'eccellenza: Rete di Impresa Basilicata in Guscio si conferma fornitore di Qualità Ferrero anche per il 2025; Filiera corilicola lucana: l'eccellenza resiste al caldo e si conferma partner strategico di Ferrero. Basilicata, nocciole d’eccellenza: Basilicata in Guscio confermata tra i fornitori Ferrero anche per il 2025Basilicata in Guscio confermata fornitore Ferrero per il 2025 grazie a nocciole di alta qualità nonostante le difficoltà climatiche. trmtv.it Le nocciole di alta qualità lucane tra i fornitori leader del gruppo Ferrero(ANSA) - POTENZA, 13 MAG - Le nocciole di alta qualità della Basilicata, grazie al lavoro della Rete di Impresa Basilicata in Guscio, anche per il 2025 hanno fornito il Gruppo Ferrero. Nonostante i ... msn.com