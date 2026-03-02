Il gruppo Ferrero ha avviato un progetto dedicato alle nocciole dell’Irpinia, coinvolgendo direttamente le aziende locali e investendo in iniziative di sviluppo e sostenibilità. L’obiettivo è valorizzare le colture tradizionali della regione e rafforzare la filiera produttiva. La collaborazione si concentra sulla promozione delle nocciole come ingrediente chiave per i prodotti del marchio.

Non si scrive mai a sufficienza dell'impronta profonda che sta lasciando il gruppo Ferrero nella storia umana, sociale e imprenditoriale del nostro Paese. Non è azzardato riferirsi al pensiero umanistico rinascimentale per indicare le fondamenta dell'impegno della famiglia. Recentemente si è tornati a dire dei Ferrero per la morte di Maria Franca Fissolo, moglie e vedova di Michele Ferrero, il fondatore di un'azienda invidiata in tutto il mondo. Ferrero significa il cuore del Piemonte, vuol dire Alba quale perno affettivo e d'impresa. Tuttavia quella della Ferrero è una storia che annovera pagine forse meno conosciute ma non meno importanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I Ferrero e le nocciole dall’Irpinia

Nuove assunzioni nello stabilimento Ferrero in Irpinia: i dettagli e come candidarsiFerrero ha aperto le selezioni 2026 finalizzate alle assunzioni di operai e operaie negli stabilimenti presenti in Campania e Lazio.

Lutto Ferrero, l’Alta Irpinia piange la moglie del produttore della NutellaNella comunità di Sant'Angelo dei Lombardi e nell'intera area dell'Alta Irpinia, la Ferrero ha contribuito alla tenuta sociale ed economica a seguito...

Contenuti e approfondimenti su Ferrero.

Temi più discussi: I Ferrero e le nocciole dall’Irpinia; Le nocciole rappresentano un'alternativa interessante per i produttori cileni di ciliegie; Andrea Pignataro è il nuovo uomo più ricco d’Italia.

I Ferrero e le nocciole dall’IrpiniaFerrero significa il cuore del Piemonte, vuol dire Alba quale perno affettivo e d'impresa. In Alta Irpinia, a Sant'Angelo dei Lombardi, c'è un'unità produttiva della Ferrero che ha determinato un risv ... ilgiornale.it

Ferrero, le nocciole dall'Australia un flop totale. Persi 70 mln di dollariIl gruppo rimuove un milione di noccioli nel Nuovo Galles del Sud impiantati 10 anni fa. Non hanno reso come sperato Ferrero fugge dall'Australia, l'investimento sulle nocciole nel Nuovo Galles del ... affaritaliani.it

Prova i miei muffin ferrero rocher, sembrano semplici dolcetti, ma racchiudono una golosa sopresa! Per la ricetta clicca qui https://www.gnamgnam.it/ricetta/muffin-ferrero-rocher.htm - facebook.com facebook

Cth Invest (gruppo Ferrero), nel 2025 ricavi in crescita del 9,9% a 3,25 miliardi. Per la holding di caramelle e biscotti risultato operativo di 102 milioni #ANSA x.com