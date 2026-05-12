Ferrero punta sul Cile | 80 milioni per un nuovo impianto di nocciole

La compagnia dolciaria ha annunciato un investimento di 80 milioni di euro in un nuovo impianto nel Maule, in Cile. L'obiettivo è aumentare la produzione di nocciole destinate ai prodotti Nutella e Rocher. La decisione di localizzare lo stabilimento nella regione del Maule è stata comunicata ufficialmente dalla società. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui tempi di realizzazione o sulle capacità produttive future.

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? Domande chiave Come influirà questo nuovo impianto sulla produzione di Nutella e Rocher?. Perché Ferrero ha scelto proprio la regione del Maule per l'espansione?. Quanto peserà questo investimento sulla gestione diretta dei terreni agricoli?. Chi gestirà i flussi logistici tra i campi cileni e la sede?.? In Breve Investimento complessivo di 330 milioni di dollari nel comparto cileno da parte di Ferrero.. Gestione diretta di 5.000 ettari agricoli per alimentare la filiera globale.. Cile secondo produttore mondiale con oltre 50.000 ettari di nocciole coltivati.. Esportazioni annuali di materia prima raggiungono il valore di 600 milioni di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrero punta sul Cile: 80 milioni per un nuovo impianto di nocciole ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I Ferrero e le nocciole dall’IrpiniaNon si scrive mai a sufficienza dell'impronta profonda che sta lasciando il gruppo Ferrero nella storia umana, sociale e imprenditoriale del nostro... Otofarma punta sul Nord: 1,5 milioni per un nuovo polo a Corsico? Cosa sapere Otofarma investe 1,5 milioni di euro per un nuovo polo produttivo a Corsico.