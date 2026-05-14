A Noale, studenti e cittadini si sono impegnati nel monitoraggio del fiume Marzenego, analizzando i livelli di nitrati presenti nelle acque. I risultati ottenuti sono stati condivisi con le autorità locali e diffusamente diffusi tra la comunità. L’obiettivo è raccogliere informazioni utili per comprendere meglio lo stato di salute del corso d’acqua e contribuire a eventuali azioni di tutela. I dati raccolti potrebbero anche avere ripercussioni a livello europeo, influenzando future politiche ambientali.

? Domande chiave Cosa hanno scoperto gli studenti analizzando i nitrati nel Marzenego?. Come possono i dati dei cittadini influenzare le politiche europee?. Perché il monitoraggio di Noale è fondamentale per la ricerca globale?. Quali rischi chimici minacciano le oasi protette di Noale e Salzano?.? In Breve Studenti Pierazzo e volontari hanno analizzato nitrati e fosfati il 14 maggio 2026.. Bruna Gumiero e Cristina Bertoldo coordinano le attività con Consorzio Acque Risorgive e WWF.. Progetto WaterBlitz inserito in ricerca internazionale con casi studio in UK, Ungheria e Romania.. Monitoraggio su Marzenego e Rio Draganziolo coinvolge aree protette di Noale e Lycaena di Salzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Noale: studenti e cittadini monitorano il Marzenego per l’Europa

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